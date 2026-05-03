Таку думку "Майор Джміль" висловив в інтерв'ю для ютуб-каналу "Бородаті Мюслі".

Що сказав "Майор Джміль" щодо ядерного удару?

Офіцер управління батальйону безпілотних систем "Нахтіґаль" 20-ї бригади "Любарт" 1-го корпусу НГУ "Азов" зазначив, що він має бачення, що Росія все-таки завдасть ядерного удару по території України.

"Це особисто моє переконання. Я нікого не лякаю, не переконую в тому. В мене є своє бачення. Я думаю, що вдарять (Росія ядерною зброєю по Україні – 24 Канал)", – зазначив "Майор Джміль".

На думку військового, питання полягає також і в тому, яку саме зброю потенційно може застосувати Росія. Це або ядерні боєприпаси, які окупанти можуть застосувати з САУ "Піон", або ж сумнозвісна ракета "Орешник".

Яким це буде зарядом (удар – 24 Канал)? Чи це буде випущений з "Піона", який у радіусі кількох кілометрів усе перетворить на попіл, чи великий заряд "Орешника" – так званого їхнього – з цієї ракети-носія. І по якій локації – теж невідомо. Однак я чомусь переконаний, що це буде в тій чи іншій формі,

– висловив свою думку "Майор Джміль".

Довідково! САУ 2С7 "Піон" – це радянська 203-міліметрова самохідна гармата, створена для знищення ядерних засобів та особливо важливих цілей на відстані до 47 кілометрів. Розроблена у 1970-х роках, вона є однією з найпотужніших у світі, використовує снаряди вагою 110 кілограмів та досі перебуває на озброєнні як в українській, так і російській арміях.



Окрім звичайних осколково-фугасних снарядів 3ОФ43 та касетних 3-О-14, гармата може стріляти спеціальними ядерними боєприпасами.

Чи дійсно Україні треба бути готовою до ядерного удару з боку Росії?