Путин с детства дико боится публичных унижений. Для него нет ничего страшнее, чем публичный смех над ним. Об этом пишет Вадим Денисенко.

Чего боится Путин?

Я думаю, что он пошел в КГБ именно из-за этого, потому что КГБ – была единственная структура, о которой нельзя было рассказывать анекдоты.

Так вот, выступление Путина – это выступление обиженного на публичные унижения. Выступление невероятно слабое. И главная причина слабости – невозможность поднять ставки. В своей переговорной стратегии Путин имеет только один инструмент – поднятия ставок. Он жил так 20 лет и до 2022 года эта стратегия только дважды не сработала. Когда Эрдоган сбил российский самолет и когда Трамп дал приказ уничтожить вагнеровцев.

Поэтому еще раз повторю: его выступление 9 мая не о переговорах и тем более не о разгроме Украины. Это выступление обиженного слабого мальчика, за которым стоит армия, которая может его защитить.

Никаких переговоров Путин не собирается проводить. Хотя, мне кажется, он через некоторое время вынужден будет их провести. Но сегодня, единственная причина почему он об этом сказал – страх перед теми изменениями, которые происходят в России.

Впервые в своей политической жизни он чувствует, что народ имеет субъектность. Но это осознание не только болезненно для него. Он, будучи человеком трусливым и подлым, никогда не сможет простить этому народу эту самую субъектность. Он должен начать им мстить. А значит, его выступление – не о переговорах. Его выступление о новом всплеске будущих репрессий.

Из позитива – режим находится на распутье. Или идти в Северную Корею, или что-то менять. И режим боится обоих вариантов, а потому пока, как минимум некоторое время, – это будет бег на месте. А такой бег будет увеличивать субъектность народа. И здесь важно понимать, что это не про революцию снизу. Это та опора, на которую, при определенных обстоятельствах, могут опереться элиты.