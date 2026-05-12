На это в разговоре с 24 Каналом указал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, напомнив, что до полномасштабного вторжения центр готовил еженедельные аналитические материалы и говорил, что одним из элементов, который свидетельствовал о том, что Россия готовит вторжение, было оперативное развертывание полевых госпиталей.

Смотрите также Союзник в войне: журналисты выяснили, какие детали для военной техники России поставляет Беларусь

Вступит ли Беларусь в войну против Украины?

Анализируя активность Беларуси, заявления и распоряжения Лукашенко в последнее время, Жмайло не исключает, что все это может быть призвано для осуществления ИПСО. Размышляя над тем, способна ли сегодня эта страна присоединиться к войне против Украины, он выразил убеждение, что Беларусь прекрасно понимает, какие теперь имеют возможности ВСУ, а также видит, что продвижение россиян заторможено до минимума, которого не было за время полномасштабного вторжения.

"Я не говорю, что мы переломили ситуацию, но находимся в лучшем положении, чем полгода или год назад. Об этом пишет и западная пресса, и указывают на это украинские военные. Заместитель руководителя ОПУ, бригадный генерал Павел Палиса озвучивал, что один квадратный километр стоит оккупантам более 300 жизней", – озвучил Жмайло.

К сведению! Представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что угроза провокаций со стороны Беларуси сохраняется, хотя российских сил там, которые могли бы осуществить повторное нападение на Украину, нет. Он добавил, что Беларусь обустраивает полигоны, базы, развивает логистику, но эти объекты не расположены в непосредственной близости к украинской границе, однако отметил, что Беларусь может когда-угодно решить предоставить их России.

По словам исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества, Лукашенко, который в 2022 году предоставил территорию Беларуси, надеясь, что у россиян получится блицкриг, сейчас будет максимально стремиться оттянуть момент, чтобы не вступать в войну. Жмайло уверен, что если диктатор все же решится и попытается совершить провокацию, то в ответ может быть несколько ударов со стороны Украины в районе Гомеля, Мозыря по НПЗ и тогда экономику Беларуси ждет коллапс.

Это, на его взгляд, хорошо понимает белорусский диктатор. Поэтому вероятнее, что Беларусь будет сосредотачиваться больше на нагнетании информационной истерии. Жмайло прогнозирует, что Лукашенко будет главным героем всевозможных пропагандистских шоу, чтобы в украинском информпространстве постоянно говорилось, что якобы есть новая угроза со стороны Беларуси.

Мы на украинско-белорусской границе держим тысячи военных, которых не можем перебросить на другие важные участки. Возможно, будет усилена работа российских ДРГ на границе. Такие случаи есть, когда российские диверсанты осуществляют вылазки на украинскую территорию, проводят минирование маршрутов наших пограничных патрулей, совершают нападение на них,

– рассказал Жмайло.

Подытоживая, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества заметил, что не стоит забывать, что белорусы строят инфраструктуру, собираются разворачивать центры управления БпЛА, но вряд ли, по его мнению, дойдут до реальных агерсивних действий в сторону Украины.

Ведь, по его словам, сегодня точно не удачный момент и ситуация на фронте не стимулирует Беларусь активно приобщаться к войне. Маловероятно, что белорусский диктатор пойдет на этот шаг. Жмайло уверен, что Лукашенко осознает, что если Россия будет идти на дно, она захочет потянуть туда с собой и Беларусь.

Лукашенко проверил готовность своей армии

Напомним, что в начале года Лукашенко дал распоряжение осуществить проверку белорусских вооруженных сил на предмет боевой готовности. Военный эксперт Владислав Селезнев отметил на том, что не стоит нагнетать ситуацию вокруг событий, которые происходят в Беларуси. Он подчеркнул, что белорусский диктатор инспектировал свою армию для ее готовности действовать в случае угроз, а а не для того, чтобы вступать в войну.

Эксперт также выразил убеждение, что сейчас Россия не имеет ресурсов в живой силе, чтобы обеспечить создание группировки на территории Беларуси для попытки захватить северные территории Украины.

Новые полигоны и линии обороны: к чему прибегает Беларусь?

А вот по мнению заместителя руководителя Переходного Кабинета Беларуси Павла Латушко, угроза для Украины все-таки существует, хотя пока она не критическая. По его мнению, не стоит недооценивать риски. Он указал на то, что в Беларуси обустраивают новые полигоны и линию обороны вдоль границы, в частности на Волковыском, Брестском, Сморгонском направлениях.

Кроме того, еще в 2022 годах были внедрены существенные конституционные изменения. Сегодня Беларусь лишена нейтрального статуса, это было сделано для того, чтобы страна могла поддерживать агрессивные действия России. Также была принята новая военная доктрина Беларуси, которая позволяет "превентивно" ударять по соседним странам и отправлять своих военных за границу.