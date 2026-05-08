В целом речь идет о 58 российских предприятий.

Какие комплектующие для военной техники России поставляет Беларусь?

Журналисты "Слідство.Інфо" в совместном расследовании с Белорусским расследовательским центром и инициативой "Рабочы Рух" установили, что значительная часть комплектующих для российской военной техники поступает из Беларуси. Речь идет о шасси, электронике и других компонентах, которые используются в производстве вооружений.

По данным расследования, с февраля 2022 года по август 2025 года объем поставок составил не менее 1,2 миллиардов долларов. При этом к 2024 году он удвоился по сравнению с первым годом полномасштабного вторжения.

Всего в схемах поставки задействовано 58 белорусских предприятий, которые сотрудничают с 41 российским оборонным заводом. Наибольшие объемы обеспечивают компании, связанные с белорусским Госкомвоенпромом.

Среди ключевых поставщиков – Минский завод колесных тягачей, который передавал шасси для российских ракетных систем, и компания "Пеленг", поставлявшая оптико-электронные системы. Также упоминается предприятие "ОКБ ТСП", которое обеспечивало оборудование для ракетных комплексов.

Журналисты отмечают, что продукция белорусских предприятий неоднократно оказывалась в захваченной российской военной технике. К поставкам также привлечены государственные и частные компании, часть из которых не находится под международными санкциями. Отдельно в расследовании говорится о том, что некоторые белорусские производители используют в своей продукции компоненты западного происхождения, которые впоследствии попадают в российский военно-промышленный комплекс.

Почему Беларусь важный для России союзник в войне против Украины?

Беларусь остается важным союзником России в войне против Украины, предоставляя свою территорию, инфраструктуру и ресурсы, хотя официально не принимает прямого участия в боевых действиях. Именно с ее территории 24 февраля 2022 года российские войска начали вторжение на север Украины, что позволило им быстро продвинуться в направлении Киевской и Черниговской областей.

Кроме того, Россия активно использовала белорусское воздушное пространство для запуска ракет и дронов по украинским городам, а также разместила на территории страны тактическое ядерное оружие как элемент военно-политического давления. Белорусские предприятия и полигоны привлечены к ремонту российской техники, поставке боеприпасов и подготовке мобилизованных военных перед отправкой на фронт.

Также Беларусь передает данные радиолокационной разведки, которые используются для корректировки российских ударов, и обеспечивает координацию в приграничных районах. Регулярные совместные военные учения поддерживают постоянное напряжение на северной границе Украины, заставляя держать там значительные силы обороны.

К слову, политолог Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что в последние недели Беларусь усилила свою активность, однако это имеет определенные причины. В частности, таким образом Россия пытается отвлечь внимание Украины от обострения на Востоке Украины и попытаться наступать.

Может ли быть наступление из Беларуси в ближайшее время?

Руководитель Центра противодействия дезинформации заявил, что Россия продолжает заинтересовано втягивать Беларусь в войну против Украины, поэтому угрозы с этого направления остаются актуальными. По его словам, на территории Беларуси планируется производство дронов типа "Шахед" и создание центров управления беспилотниками, однако пока признаков подготовки нового наступления на Киев нет.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что на украинско-белорусской границе наблюдается определенная активность, однако признаков подготовки к возможному наступлению пока не обнаружено. Украинская власть держит ситуацию под контролем и готова оперативно реагировать в случае возникновения угрозы.

В то же время ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман считает маловероятным полноценное наступление Беларуси на Украину, в частности из-за сложного рельефа и ограниченного количества путей для прохода тяжелой техники, которые находятся под усиленной обороной. Вместе с тем он предостерегает, что не следует исключать возможные гибридные сценарии со стороны Беларуси, которые могут представлять дополнительные риски для безопасности.