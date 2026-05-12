Путін з дитинства дико боїться публічних принижень. Для нього немає нічого страшнішого, ніж публічний сміх над ним. Про це пише Вадим Денисенко.

Чого боїться Путін?

Я думаю, що він пішов в КДБ саме через це, бо КДБ – була єдина структура, про яку не можна було розказувати анекдоти.

Так от, виступ Путіна – це виступ ображеного на публічні приниження. Виступ неймовірно слабий. І головна причина слабкості – неможливість підняти ставки. У своїй переговорній стратегії Путін має лише один інструмент – підняття ставок. Він жив так 20 років і до 2022 року ця стратегія лише двічі не спрацювала. Коли Ердоган збив російський літак і коли Трамп дав наказ знищити вагнерівців.

Тому ще раз повторю: його виступ 9 травня не про переговори і тим більше не про розгром України. Це виступ ображеного слабкого хлопчика, за яким стоїть армія, яка може його захистити.

Ніяких переговорів Путін не збирається проводити. Хоча, мені здається, він через деякий час змушений буде їх провести. Але сьогодні, єдина причина чому він про це сказав – страх перед тими змінами, які відбуваються в Росії.

Вперше в своєму політичному житті він відчуває, що народ має суб'єктність. Але це усвідомлення не лише болюче для нього. Він, бувши людиною боягузливою і підлою, ніколи не зможе пробачити цьому народові цю саму суб'єктність. Він повинен почати їм мститися. А відтак, його виступ – не про переговори. Його виступ про новий сплеск майбутніх репресій.

Із позитиву – режим знаходиться на роздоріжжі. Або йти в Північну Корею, або щось змінювати. І режим боїться обох варіантів, а тому поки, як мінімум деякий час, – це буде біг на місці. А такий біг збільшуватиме суб'єктність народу. І тут важливо розуміти, що це не про революцію знизу. Це та опора, на яку, за певних обставин, можуть спертися еліти.