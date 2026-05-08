Про це повідомляє видання The Moscow Times.

Читайте також Росія подала сигнал: в ISW проаналізували, що насправді означають погрози Кремля перед 9 травня

Хто приїде на парад у Москві?

Згідно з оприлюдненим Кремлем списком, єдиним представником пострадянських країн, який буде присутнім на параді, стане самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизстану Садир Жапаров і президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, які відвідували паради три роки поспіль, цього разу до Москви не приїдуть. Також серед відсутніх – президент Таджикистану Емомалі Рахмон і президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов.

Цікаво, що цього року від участі відмовився і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Зверніть увагу! Днями в Єревані відбувся перший в історії саміт Вірменія – ЄС. Під час зустрічі сторони обговорили поглиблення співпраці у сферах безпеки, енергетики, транспорту та цифровізації, а також підписали низку двосторонніх угод. Окремо йшлося про перспективи зближення Вірменії з ЄС, зокрема можливий вступ до блоку та спрощення режиму поїздок для громадян до країн Шенгенської зони.

Тим часом президент Азербайджану Ільхам Алієв не відвідує парад на Червоній площі уже понад десять років.

Як наслідок, цьогоріч присутність лідерів пострадянських країн на параді стане найнижчою з 2022 року, коли жоден іноземний глава держави не прибув до Москви.

Загалом Кремль повідомляє про сім іноземних гостей, з яких лише частина представляє міжнародно визнані держави. Окрім Лукашенка, це лідер Лаосу, прем'єр Словаччини та король Малайзії. Також очікуються представники невизнаних або частково визнаних утворень.

Водночас у Кремлі заявили, що спеціальних запрошень іноземним лідерам нібито не надсилали – частина з них, за словами російської сторони, приїжджає за власною ініціативою.

Окремо зазначається, що парад 2026 року вперше за 19 років пройде без демонстрації військової техніки. Замість цього на Червоній площі відбудеться лише марш колон, участь курсантів військових училищ і кадетських корпусів також не передбачена.

Раніше ЗМІ також повідомили, що парад у Москві пройде без західних журналістів: представники Кремля вже скасували акредитації для видань Spiegel, ARD, ZDF, Sky, агентства AFP, італійського телеканалу Rai та японського NHK.

Російська сторона стверджує, що цього року на парад допустять лише російські медіа.

Професор американських досліджень Інституту Клінтона Скотт Лукас в ефірі 24 Каналу пояснив, що жодних рішень, які виглядали б як визнання провалу, 9 травня від Путіна чекати не варто. За його словами, кремлівський диктатор навряд чи назве те, що відбувається, війною, бо цим сам зруйнує конструкцію про "спеціальну військову операцію".

Шанси на те, що в цей день прозвучить і нова масштабна мобілізація чи оголошення про відправлення строковиків на передову, теж низькі – це створило б ризики для підтримки всередині самої Росії.

Чи можуть українські дрони атакувати Москву?

На тлі підготовки до параду Москва оголосила так зване "перемир'я" з 00:00 8 травня до 10 травня і водночас пригрозила Києву новими ударами, якщо святкування буде зірване.

Міноборони країни-агресорки стверджує, що в цей час російські війська нібито повністю припинять бойові дії, зокрема наземні операції, удари дронами та артилерією на фронті, а також атаки далекобійними безпілотниками й ракетами.

Вранці 8 травня президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська вночі продовжували атакувати українські позиції. За його словами, на фронті зафіксували понад 140 обстрілів і щонайменше 10 штурмових дій, найбільша активність спостерігалася на Слов'янському напрямку. Крім того, окупанти здійснили понад 850 атак із застосуванням різних типів безпілотників, серед яких FPV-дрони, "Ланцети" та інші ударні БпЛА.

Глава держави наголосив, що Україна реагуватиме дзеркально на дії противника – тобто Сили оборони продовжать захищати свої позиції та цивільне населення.

Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк в коментарі 24 Каналу пояснив, що удари по Москві 9 травня – нічого більшого, ніж просто символізм, який зараз Україні непотрібний. За його словами, через дефіцит українського далекобійного озброєння наша країна має іншу мету.

Йдеться передусім про знищення інфраструктури і логістики нафтоперевалки, а також ураження хімічної галузі – тобто вибухівки і електронних можливостей.