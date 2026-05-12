Про це повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга.
Які прохання стосовно параду у Росії отримувала Україна?
За попередні роки я зібрав невелику колекцію дипломатичних нот від дуже впливових держав із закликами не завдавати ударів по Росії під час парадів, коли там перебували їхні лідери,
– пояснив Сибіга.
Водночас Сибіга підкреслив, що це також є чітким сигналом для інших держав: Україну не варто недооцінювати чи ставитися до її потенціалу легковажно.
Сибіга коментував порушення Росією перемир'я
Росія порушила режим припинення вогню, оголошений Україною в ніч на 6 травня, здійснивши атаки з використанням безпілотників та ракет.
Очільник МЗС закликав до посиленого тиску на російський режим. Наприклад, нових раундів санкцій, ізоляції, притягнення Росії до відповідальності за скоєні злочини та посилення підтримки України в усіх сферах.