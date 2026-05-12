Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.
Смотрите также Украина имеет пакет предложений, как восстановить дружбу с Венгрией, – МИД
Какие просьбы относительно парада в России получала Украина?
За предыдущие годы я собрал небольшую коллекцию дипломатических нот от очень влиятельных государств с призывами не наносить удары по России во время парадов, когда там находились их лидеры,
– пояснил Сибига.
В то же время Сибига подчеркнул, что это также является четким сигналом для других государств: Украину не стоит недооценивать или относиться к ее потенциалу легкомысленно.
Сибига комментировал нарушение Россией перемирия
Россия нарушила режим прекращения огня, объявленный Украиной в ночь на 6 мая, осуществив атаки с использованием беспилотников и ракет.
Глава МИД призвал к усиленному давлению на российский режим. Например, новых раундов санкций, изоляции, привлечения России к ответственности за совершенные преступления и усиления поддержки Украины во всех сферах.