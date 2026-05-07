Профессор американских исследований Института Клинтона Скотт Лукас в эфире 24 Канала объяснил, что на этот раз от российского диктатора вряд ли стоит ждать шагов, которые выглядели бы как признание провала. По его словам, главное значение 9 мая для Путина может заключаться не столько в новых решениях, сколько в самом эффекте показательного выступления.

Путин не будет признавать провала и повторит старую пропаганду

Никаких решений, которые выглядели бы как признание провала, 9 мая от Путина ждать не стоит. Он вряд ли назовет происходящее, войной, потому что этим сам разрушит всю конструкцию о "специальной военной операции".

Важно! Накануне 9 мая Россия снова прибегла к запугиванию, в частности из-за заявлений о полигоне "Кура", возможном пуске "Орешника" и даже намеки на ядерный сценарий. В то же время эксперты, которых опросил 24 Канал, считают, что Кремль вряд ли решится на ядерный удар, а реальнее речь идет о психологическом давлении и угрозах массированной неядерной атакой.

Так же маловероятно, что в этот день прозвучит и новая масштабная мобилизация или объявление об отправке срочников на передовую, потому что это уже создало бы риски для поддержки внутри самой России.

Как только Путин назовет это войной, он признает поражение. Это должна была быть специальная военная операция, которая за несколько недель должна была привести к капитуляции Украины,

– сказал Лукас.

Гораздо вероятнее, что 9 мая он просто повторит знакомый набор пропагандистских тезисов, в которых Россия снова воюет с "нацистами", противостоит НАТО и якобы движется к очередной исторической победе. В таком сценарии главным будет не содержание сказанного, а сам момент выступления, когда Кремль снова попытается превратить парад в политическое шоу и поддержать иллюзию контроля.

Думаю, мы услышим стандартную риторику о том, что, как Россия победила Германию во Второй мировой войне, так и сегодня она якобы столкнулась с нацистами, которых победит в Киеве, победит НАТО, победит Европу,

– подчеркнул профессор.

Поэтому наибольшее значение в этот день может иметь не новое заявление Путина, а то, что он снова попытается удержать внимание на символической картинке. Это выступление, которое должно создавать впечатление силы, даже если за ним уже не стоит никакого реального прорыва.

После парада для Украины открывается другой шанс

Парад 9 мая вряд ли изменит сам ход войны или даст ответ на главные вопросы ближайших месяцев. Значительно важнее будет то, что начнется после этого дня: где Россия будет искать экономических, военных и политических партнеров, и как в то же время Украина будет выстраивать собственную систему опоры вовне.

К слову! Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что перед 9 мая в России усиливают охрану Владимира Путина и общие меры безопасности. Также Москва официально объявила так называемое перемирие с 00:00 8 мая до 10 мая и пригрозила Киеву массированным ударом, если празднование в Москве будет сорвано.

Лукас не скрывает, что быстрого прорыва пока не видит и неопределенность может тянуться еще неделями или месяцами. Но даже в такой ситуации, по его оценке, для Украины открывается другой путь к победе, который измеряется не только линией фронта, но и тем, насколько прочно она закрепится в европейском пространстве.

Даже находясь в неопределенности, Украина может получить другой тип победы, не только выжить, сохранив большую часть своей территории, но и стать частью Европы,

– подчеркнул профессор.

Он связывает эту перспективу с движением в ЕС и с моделью безопасности, тесно связанной с НАТО, даже если это не будет оформлено формально сразу. После 9 мая ключевым для Украины станет не то, что именно Путин скажет на параде, а то, как Киев использует следующий этап войны для собственного стратегического усиления.

Почему Россия боится действий Украины перед 9 мая?

7 мая Владимир Зеленский порекомендовал иностранным лидерам воздержаться от поездки в Москву на 9 мая. Он напомнил, что Украина предлагала начать прекращение огня еще с 6 мая, но в ответ получила новые российские удары и угрозы.

Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес считает, что в истории с "перемирием" и парадом Зеленский действует точнее Путина. По его оценке, Украина предложила более широкую паузу раньше, а Москва этим лишь показала, что ей нужен не мир, а несколько спокойных дней для своего парада.

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что удары по Москве 9 мая имели бы скорее символический эффект, тогда как для Украины важнее бить по тому, что реально питает российскую войну. Среди главных целей он назвал нефтяную логистику и доходы России от энергетики, а также химическую отрасль, взрывчатку и электронные возможности страны-агрессора.