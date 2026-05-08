Об этом говорится в материале The Guardian.

К теме Даже с миллионом танков: "Мадяр" считает блицкриг России на Киев невозможным

Каков оперативный центр Роберта "Мадяра" Бровди?

Журналисты рассказали, что оперативный центр расположен глубоко под землей. Коридор, заставлен спальными капсулами, ведет в комнату, заполненную компьютерными экранами и прямыми видеотрансляциями. С потолка свисают дроны.

Здесь есть библиотека, картина украинского флага художника Анатолия Криволапа и современная скульптура,

– пишет The Guardian.

Видеопетли показывают последние мгновения жизни российских солдат и ужасные последствия взрывов. Каждую ликвидацию оккупантов снимают на видео и проверяют, некоторые из них собраны в ролик для социальных сетей.



Оперативная комната командующего СБС Роберта "Мадяра" Бровди / Фото Alessio Mamo, The Guardian

Электронная таблица детализирует потери противника – личный состав, бронетехнику, радиолокационные системы – в режиме реального времени.

"Бровди сидит на диване в небольшом частном кабинете, курит и предлагает чашки чая. Рядом с ним в аквариуме плавают золотые рыбки", – рассказали журналисты.

Медийщики также рассказали, что "Мадяр" ведет систему бухгалтерского учета и имеет записи о каждом вылете беспилотников, начиная с первого дня полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Почему Россия боится "Мадяра"?

Журналисты The Guardian также написали, что после Владимира Зеленского командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди является главной целью ликвидации для российского диктатора Владимира Путина. Причиной этого стали успешные атаки украинских дронов в глубокий тыл страны-агрессора, а также усиление ликвидации оккупантов на линии фронта с помощью БпЛА.

В частности, майор рассказывал журналистам BBC, что Украина уже наносит удары на глубину до 2 тысяч километров по важным целям в России, в частности нефтяных объектах. Это расстояние, по словам "Мадяра", уже не является безопасным тылом для оккупантов, а украинские атаки являются "очень болезненными" для России, ведь наносят ей значительные экономические потери и внутренней дестабилизации.