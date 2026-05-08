Об этом сообщает The Guardian.

Смотрите также Потери россиян 5 месяц подряд превышают ее пополнение, – "Мадьяр" привел точные данные

Как дроны изменили подход к ведению войны?

По словам Бровди, война уже кардинально изменилась, а классические сценарии быстрых прорывов с большими колоннами бронетехники фактически потеряли эффективность. Он отметил, что даже значительные танковые ресурсы России не гарантировали бы успеха во время потенциального наступления на столицу.

Командующий объяснил, что любое масштабное продвижение войск сегодня неизбежно попадает под удары беспилотников.

По его словам, сейчас беспилотники обеспечивают около 80% поражений на фронте, постепенно вытесняя традиционную бронетехнику и стрелковое вооружение.

По его мнению страны НАТО еще не полностью адаптировались к новым реалиям.

Он считает, что будущее армий будет зависеть от интегрированных систем, способных объединять видеонаблюдение, координаты целей и подтверждение поражений в единую сеть.

Бровди также заявил, что не видит предпосылок для быстрого завершения войны.

"У меня нет никаких иллюзий относительно возможности завершения войны в ближайшее время. Если до этого и дойдет, то речь пойдет о паузе, связанную с любым соглашением или геополитическими обстоятельствами", – добавил командующий Сил беспилотных систем ВСУ.

"Мадьяр" ответил, может ли Украина ударить 9 мая по Красной площади