Про це повідомляє The Guardian.

Дивіться також Втрати росіян 5 місяць поспіль перевищують її поповнення, – "Мадяр" навів точні дані

Як дрони змінили підхід до ведення війни?

За словами Бровді, війна вже кардинально змінилася, а класичні сценарії швидких проривів із великими колонами бронетехніки фактично втратили ефективність. Він наголосив, що навіть значні танкові ресурси Росії не гарантували б успіху під час потенційного наступу на столицю.

Командувач пояснив, що будь-яке масштабне просування військ сьогодні неминуче потрапляє під удари безпілотників.

За його словами, зараз безпілотники забезпечують близько 80% поразок на фронті, поступово витісняючи традиційну бронетехніку і стрілецьке озброєння.

На його думку, країни НАТО ще не повністю адаптувалися до нових реалій.

Він вважає, що майбутнє армій залежатиме від інтегрованих систем, здатних об’єднувати відеоспостереження, координати цілей та підтвердження уражень у єдину мережу.

Бровді також заявив, що не бачить передумов для швидкого завершення війни.

"У мене немає жодних ілюзій щодо можливості завершення війни найближчим часом. Якщо до цього і дійде, то йтиметься про паузу, пов'язану з будь-якою угодою або геополітичними обставинами", – додав командувач Сил безпілотних систем ЗСУ.

"Мадяр" відповів, чи може Україна вдарити 9 травня по Красній площі