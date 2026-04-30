Российской ПВО сложно работать против БПЛА Украины, потому что радар их не видит. Авиационный эксперт Валерий Романенко разобрал 24 Каналу, почему Россия не может защитить свою территорию.

Как Украина уничтожает российскую ПВО?

Валерий Романенко отметил, что много ударов по объектам наносится с тыла. Украинские беспилотники обходят с востока и атакуют с того места, где нет позиций ПВО. Даже важные объекты прикрываются одним-двумя "Панцирями". Потому что огромное количество было оттянуто на три линии обороны Москвы, в Крым. Кроме того, Украина регулярно выбивает вражеские радары, зенитные комплексы.

Обратите внимание! Аналитики ISW подчеркивают, что Украина обнаружила уязвимость ПВО России. Для поражения нефтяной инфраструктуры и военных объектов на территории России и оккупированном Крыму украинские силы используют то, что противовоздушная оборона оккупантов перегружена. Кроме того, на это влияет увеличение производства дронов в Украине. Важно, что с марта 2026 года Украина постоянно увеличивает дальность, объем и интенсивность дальнобойных ударов по России и оккупированным территориям.

Темпы производства у захватчиков относительно невысокие. Там сложные радиолокационные станции, которые являются одновременно и средством обнаружения, и средством наведения, управления ракетами, артиллерией. Там достаточно сложные, дорогие антенны с активными решетками, которые являются новым этапом радиолокации.

Мы способны прорываться. Кроме того, мы очень изобретательно используем дроны. У нас беспилотники со Starlink летят по Крыму. До последнего момента они управляемые и попадают четко в антенну российского радара в Крыму. Мы вывели радар из строя. Его нужно заменять. Где взять? Оттянуть с другого участка,

– объяснил авиаэксперт.

Кроме того, украинские силы научились использовать безэкипажные катера. Они превратились не только в зенитные средства, но и в авианосцы. Они несут какое-то количество дронов, которые служат ретранслятором. С них поднимаются FPV-дроны и снова поражают российские радары. Там небольшая боевая часть, но для антенны много не нужно. Таким образом уничтожаются российские ПВО. Сложно вывести из строя пусковую установку на зенитном комплексе. Потому что радар один, а пусковых установок может быть и 4, и 6.

Мы уничтожаем радары. Россияне вынуждены их рассредотачивать, растягивать вдоль линии фронта. Падает плотность. Мы еще и под аккомпанемент антирадарных ракет, которые запускаются по работающим радарам, запускаем стада наших беспилотников. Поэтому такое количество прилетов,

– подчеркнул Романенко.

Украина не только уничтожает средства ПВО. Стоит задача чуть ли не в полтора раза поднять количество ликвидированных оккупантов. То есть увеличить глубину "килзоны", уничтожать российских штурмовиков еще до того, как они подойдут к исходным позициям для атаки.

В каком состоянии ПВО России?

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне сталкиваются с дефицитом ракет для противодействия украинским беспилотникам и средствам поражения. Ведь системные поражения вражеских производственных объектов дополнительно снижают способности ПВО России.

В частности, в "Атеш" рассказали, как "ослепили" российскую ПВО в порту Усть-Луга. В марте, еще до украинских ударов по нефтяным терминалам врага в Балтийском море, агенты движения провели серию диверсий в Ленинградской области России.