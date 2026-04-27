Об этом движение "Атеш" рассказало в своем телеграм-канале.

Как "Атеш" смог "ослепить" ПВО россиян в портах Балтики?

Еще до украинских ударов по нефтяным терминалам в 20-х числах марта – в координации с Силами обороны Украины – агентам "Атеш" удалось уничтожить три башни связи с модулями радиоэлектронной борьбы вблизи населенных пунктов Кингисепп, Выборг и Луга.



Где агенты "Атеш" провели свои операции / Карта "Атеша"

Отмечается, что эти узлы обеспечивали мониторинг низколетящих целей на всем северо-западе России.

Ликвидация сети башен создала "слепую зону" для системы противовоздушной обороны и открыла воздушный коридор для беспилотников. Без активной работы средств РЭБ дроны смогли двигаться на сверхмалых высотах непосредственно к нефтяным терминалам,

– рассказали в Движении сопротивления.

Как партизаны "ослепили" ПВО врага возле балтийских портов / Фото "Атеша"

В конце концов зафиксировано попадание украинских беспилотников в резервуарные парки в Усть-Луге и Приморске, что, по имеющимся данным, парализовало около 40% нефтяного экспорта России через Балтийское море.

Какие последствия операций партизан у балтийских портов России / Видео из телеграмм-канала "Атеш"

Кроме того, это повлекло миллиардные убытки для оккупантов и срыв поставок топлива для группировки "Север". Восстановление уничтоженной инфраструктуры, вероятно, продлится месяцы.

Кстати, эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в эфире 24 Канала объяснил, что Силы обороны Украины изменили подход к атакам на российские нефтеперерабатывающие объекты, нацеливаясь на узлы, от которых зависит работа всего предприятия. Таким образом, по словам эксперта, украинским военным удалось найти болевую точку врага и давить на нее, повышая собственную эффективность.

Что известно об ударах Сил обороны по портам Усть-Луга и Приморск в России?

Одни из первых ударов в марте 2026 года по Ленинградской области России состоялись вечером 22 марта. Тогда беспилотники нанесли удар по морскому порту в Приморске, который является одним из крупнейших нефтяных терминалов России.

Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил, что украинские военные поразили резервуарный парк и нефтеналивную инфраструктуру на нефтяном терминале "Транснефть – порт Приморск". Через него проходит значительная часть поставок нефти на внешние рынки, в том числе и через теневой флот.

В последующие дни украинские дроны атаковали порты Усть-Луга и Выборг, также в Ленинградской области. На местах поражений вспыхнули пожары.

В целом российские порты в Балтийском море были под атакой дронов Сил обороны минимум неделю. В ночь на 29 марта снова было возгорание в порту Усть-Луга.