Военнослужащий и политический консультант Александр Антонюк в эфире 24 Канала объяснил, что такой ход стал для Украины информационным успехом. По его словам, само появление "разрешения" на проведение парада ударило по Путину и всему российскому эстеблишменту, потому что сломало привычную для Кремля картину силы.

"Остров безопасности" на Красной площади стал пощечиной для Кремля

Указ, который позволял провести парад, перевернул привычную для Кремля логику: раньше в Москве считали, что именно Россия может кому-то что-то диктовать, запрещать или разрешать, а теперь в публичном пространстве появилась совсем другая картина.

Напомним! 8 мая Владимир Зеленский подписал указ, которым позволил России провести парад в Москве. На время его проведения, с 10:00 по киевскому времени 9 мая, территориальный квадрат Красной площади исключили из плана применения украинского вооружения. В Офисе Президента объяснили, что россиян волновала именно одна конкретная площадь.

Речь идет не столько о дипломатии, сколько о сильном информационном ходе.

Важно то, что указан периметр Красной площади, обозначены координаты и фактически сказано: это остров безопасности. И сам факт, что Украина позволяет вам что-то там проводить, – это уже слом матрицы,

– сказал Антонюк.

Этот ход, по его оценке, ударил не только по Путину, но и по всему Z-эстеблишменту, который привык жить в представлении, что Кремль всегда навязывает правила другим.

Это серьезная пощечина не только Путину, но и всему этому эстеблишменту. И то, как вчера это комментировал Песков, показало, что уверенности там уже нет,

– подчеркнул военнослужащий.

Он добавил, что обмен пленными в этом контексте тоже является важным результатом для Украины.

Важно! 8 мая Дональд Трамп заявил в Truth Social, что в ближайшее время должен состояться масштабный обмен военнопленными по формуле 1000 на 1000. Он также анонсировал 3-дневное перемирие на 9, 10 и 11 мая, а Владимир Зеленский подтвердил эту информацию и заявил, что Украина будет действовать зеркально.

Не как повод говорить об окончательной победе, а как еще одно подтверждение того, что Киев не просто держится, а уже сам навязывает инициативу и делает это так, что это вынуждены признавать даже в России.

Пока, конечно, мы имеем большой успех. Сам факт, что мы не просто не сломались, а уже даем такой ответ и по сути проявляем инициативу креативно, это признают даже наши враги. Это успех,

– сказал Антонюк.

При такой картине даже внешняя оболочка "победного" дня работает против Путина. То, что годами подавали как торжественное доказательство российского величия, теперь выглядит как собранное на скорую руку мероприятие для своих, где приходится больше спасать фасад, чем демонстрировать уверенность.

Что известно о параде 9 мая в Москве?

Парад 9 мая прошел в значительно урезанном формате. На Красной площади не было привычной военной техники, а вместо масштабного показа вооружения были пешие колонны, кабриолеты и авиапролет. Рядом с Путиным сидели Лукашенко и Токаев, парадом командовал Андрей Мордвичев, а отдельной показательной деталью стало появление у российского диктатора Леонида Рыжова, который воевал против Украины.

В речи на параде Путин не дал никакой новой конкретики о войне против Украины. Он сделал акцент на "русском характере", силе духа, исторических параллелях и якобы противостоянии силам, которые поддерживает НАТО. О так называемой "СВО" он говорил лишь общими фразами и снова уверял, что "победа будет за Россией".

Многие россияне остались недовольны самим парадом. В пропагандистских телеграм-каналах они жаловались на отсутствие техники, слабый масштаб и повторяющуюся речь Путина без новых заявлений. Часть таких комментариев администраторы впоследствии начали удалять

Отдельную истерику в российских пабликах вызвал указ Зеленского о разрешении на парад. Z-блогеры разразились угрозами в адрес Киева, но в то же время часть российской аудитории начала открыто упрекать Путина, называть ситуацию "позором" и жаловаться, что даже проведение парада в Москве теперь якобы зависит от Украины.