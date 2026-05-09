Своими реакциями на указ Зеленского россияне делятся в пабликах в соцсетях.

Как россияне реагируют на указ Зеленского о разрешении на парад в Москве?

Российские Z-блогеры мгновенно вышли онлайн после того, как появился указ Владимира Зеленского о разрешении на парад в Москве на 9 мая. Конечно же многие из них в духе пропаганды сразу бросились с угрозами "немедленно ударить по Киеву".

В то же время появились и неожиданная реакция. Прихвостни Кремля начали откровенно критиковать Путина, называть его "позором России", а также призвали "дать дорогу молодым" и "идти на пенсию".

Оккупанты также пытаются обесценить указ Владимира Зеленского, говоря, что он "в духе "95 Квартала"", частью которого украинский лидер был до президентства. И в конце концов россиян разрывает от того факта, что теперь именно от Украины зависит, пройдет ли их парад "победобесия" в Москве.

Не отстают и обычные россияне в комментариях. Жители страны-агрессора видят в этом "договорняк", а также возмущаются, мол, "Путин стал таким, что хуже нельзя", а также называют перемирие "позором" и говорят, что "с Россией уже все делают, что хотят".

Что известно об указе Зеленского относительно парада на 9 мая в Москве?

Владимир Зеленский после того как принял предложение Дональда Трампа о трехдневном перемирии с 9 по 11 мая выпустил указ, которым позволяет России провести парад на Красной площади в Москве 9 мая 2026 года.

Указ вступает в силу с 8 мая 2026 года и исключает территориальный квадрат Красной площади из плана применения украинского вооружения.

В Офисе Президента в комментарии 24 Канала также отметили, что Владимир Зеленский подписал указ, поскольку у россиян было переживание "за одну конкретную площадь". Поэтому оккупанты и получили соответствующее разрешение на парад 9 мая.

На этот указ уже отреагировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он растерянно сказал: "Горе тому, кто над Днем победы пробует шутить".