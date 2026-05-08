Указ Зеленского прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Смотрите также Зеленский отреагировал на заявление Трампа о перемирии
Как в России реагируют на указ Зеленского?
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о разрешении провести парад в городе Москве 9 мая 2026 года. Красная площадь не будет под прицелом украинского оружия.
В Кремле прокомментировали этот документ.
Горе тому, кто над Днем победы пробует подтрунивать. Это его беда. А нам ничье разрешение не нужно,
– заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пропагандистам.
О чем указ Зеленского?
На сайте президента Украины появился указ Владимира Зеленского, позволяющий России провести парад на Красной площади в Москве 9 мая 2026 года.
Указ вступает в силу с 8 мая 2026 года и исключает территориальный квадрат Красной площади из плана применения украинского вооружения.