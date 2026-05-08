Указ Зеленського прокоментував речник Путіна Дмитро Пєсков.

Як у Росії реагують на указ Зеленського?

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про дозвіл провести парад у місті Москві 9 травня 2026 року. Красна площа не буде під прицілом української зброї.

У Кремлі прокоментували цей документ.

Горе тому, хто над Днем перемоги пробує жартувати. Це його біда. А нам нічий дозвіл не потрібен,

– заявив речник Путіна Дмитро Пєсков пропагандистам.

Про що указ Зеленського?