Указ Зеленського прокоментував речник Путіна Дмитро Пєсков.
Як у Росії реагують на указ Зеленського?
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про дозвіл провести парад у місті Москві 9 травня 2026 року. Красна площа не буде під прицілом української зброї.
У Кремлі прокоментували цей документ.
Горе тому, хто над Днем перемоги пробує жартувати. Це його біда. А нам нічий дозвіл не потрібен,
– заявив речник Путіна Дмитро Пєсков пропагандистам.
Про що указ Зеленського?
На сайті президента України з'явився указ Володимира Зеленського, що дозволяє Росії провести парад на Красній площі в Москві 9 травня 2026 року.
Указ набирає чинності з 8 травня 2026 року і виключає територіальний квадрат Красної площі з плану застосування українського озброєння.