Политик пообещал не оставить такие действия без внимания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Орбана в эфире Kossuth Radio, которое цитирует Telex.
Что сказал Орбан о "влиянии Украины на Венгрию"?
Упоминание об украинской разведке появилось вскоре после обнародования информации о неудачной операции венгерских шпионов по проникновению в руководящие органы ЕС. По словам венгерского премьера, украинская разведка "следит за Венгрией" и проникла в оппозиционную партию "Тиса", которую он считает "проукраинской".
Они (украинцы – 24 Канал) проникли в общественную жизнь и политику, предоставляя технологическую помощь своим союзникам, чтобы помочь им получить здесь власть. Когда-то мы говорили: "русские уже в кладовке", теперь мы должны сказать: "украинцы уже в вашем смартфоне",
– заявил Орбан.
Стоит заметить, что его упрек в сторону партии "Тиса" понятен, ведь эта политическая сила является наибольшей опасностью для правящей партии "Фидес" на предстоящих парламентских выборах 2026 года.
По мнению Орбана, украинская разведка разрабатывает для "Тисы" такие возможности, которые действительно нужны для успешной избирательной кампании.
Заявления Орбана о войне в Украине: коротко о главном
Ранее Орбан обвинил Владимира Зеленского в моральном шантаже относительно вступления в ЕС. Он заявил, что Венгрия не имеет моральных обязательств поддерживать вступление Украины в ЕС и подчеркнул, что членство в Евросоюзе определяется единогласно государствами-членами.
Политик объяснил, что Венгрия не хочет быть в Европейском Союзе с Украиной из-за ее сложной судьбы. Орбан заявил, что украинская судьба определяется соседством с Россией и военным положением, и Будапешт стремится избежать вовлечения в военные действия.
В то же время венгерский премьер сказал, что существование Украины соответствует стратегическим интересам Венгрии, поскольку она расположена между Венгрией и Россией. Он отметил, что не хотел бы иметь общие границы с Германией, Россией и Турцией.