Політик пообіцяв не залишити такі дії поза увагою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Орбана в ефірі Kossuth Radio, яку цитує Telex.

Що сказав Орбан про "вплив України на Угорщину"?

Згадка про українську розвідку з’явилася невдовзі після оприлюднення інформації про невдалу операцію угорських шпигунів із проникнення в керівні органи ЄС. За словами угорського прем'єра, українська розвідка "стежить за Угорщиною" і проникла в опозиційну партію "Тиса", яку він вважає "проукраїнською".

Вони (українці – 24 Канал) проникли у суспільне життя та політику, надаючи технологічну допомогу своїм союзникам, щоб допомогти їм отримати тут владу. Колись ми казали: "росіяни вже в коморі", тепер ми повинні сказати: "українці вже у вашому смартфоні",

– заявив Орбан.

Варто зауважити, що його закид в бік партії "Тиса" зрозумілий, адже ця політична сила є найбільшою небезпекою для правлячої партії "Фідес" на майбутніх парламентських виборах 2026 року.

На думку Орбана, українська розвідка розробляє для "Тиси" такі можливості, які дійсно потрібні для успішної виборчої кампанії.

Заяви Орбана про війну в Україні: коротко про головне