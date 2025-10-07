Об этом сообщает 24 Канал. Соответствующее сообщение венгерский премьер-министр Виктор Орбан написал в соцсети "X" 7 октября.
Что Орбан сказал Зеленскому?
По словам Виктора Орбана, подавляющее большинство венгров якобы сказала "нет" на референдуме о вступлении Украины в Евросоюз.
Уважаемый господин президент, со всем уважением, Венгрия не имеет никакого морального обязательства поддерживать вступление Украины в ЕС. Ни одна страна еще никогда не шантажировала свой путь в Европейский Союз – и на этот раз этого тоже не произойдет,
– написал политик.
Он подчеркнул, что договор о ЕС не оставляет места для двусмысленностей: членство определяется государствами-членами единогласно и обвинил Зеленского в применении "привычной тактики морального шантажа", чтобы другие страны поддержали его военные усилия.
Какое заявление сделал президент Украины?
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина станет членом ЕС независимо от позиции Виктора Орбана, поскольку это выбор украинского народа.
"Украина будет в Евросоюзе, с Орбаном или без, потому что это выбор народа Украины. Это просто несправедливо – рассказывать байки об Украине. И это делает сегодня один человек, которому кажется, что он имеет влияние. Влияние имеет только время", – отметил он.
Сейчас именно премьер-министр Венгрии остается единственным, кто сдерживает процесс вступления Украины в ЕС. В то же время, по словам Зеленского, этот путь является необратимым.