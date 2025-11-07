Почему Трамп может уступить Орбану?

Дружеские отношения с Трампом могут помочь Орбану выбить желаемые послабления, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Президент США считает венгерского премьера своеобразным единомышленником. И сам неоднократно заявлял о теплых отношениях между ними.

Именно это вызывает беспокойство в Европе накануне личной встречи двух политиков, которая состоится через несколько недель после введения Вашингтоном санкций против российских нефтяных компаний.

По словам информированных источников, в США не исключают возможности, что Трамп может согласиться на исключение из действия санкций для Венгрии, ввиду близких отношений с Будапештом.

Как отмечает издание, такой шаг Трампа может существенно ослабить американские санкции против России и противоречит позиции президента, который неоднократно критиковал Европу за продолжение импорта российской нефти.

Кроме того, уступки Орбану стали бы ударом по усилиям Украины и ЕС, которые месяцами пытаются убедить Вашингтон усилить давление на Москву.

Мы привыкли к попыткам расколоть европейское единство. Если Трамп сделает исключение для Орбана, это скорее станет символическим сигналом для Путина и мира: что готовность реально наказывать Россию ослабевает,

– отметил европейский чиновник.

По данным источников, во время встречи Трампа и Орбана ожидается несколько торговых договоренностей, а также по оборонному партнерству и культурным проектам.

При этом они не исключают, что Трамп может неожиданно объявить об изменении политики в отношении импорта российской нефти в Венгрию прямо во время разговора с Орбаном в Овальном кабинете.

Стоит знать! Технически освобождение Венгрии от санкций является сложным процессом. Он потребует новых решений Минфина США и согласия европейских банков.

Как Орбан пытается польстить Трампу?

Чтобы сохранить импорт российской нефти, Орбан якобы готовится предложить Трампу во время встречи масштабную энергетическую сделку, пишет Index.

Правительственные источники Венгрии сообщили, что Будапешт готов углубить сотрудничество с США в сфере ядерной энергетики, в частности относительно малых модульных реакторов, хранения топлива и отработанных элементов.

За кулисами также готовится не только энергетическая, но и геополитическая сделка между США и Венгрией,

– добавляют источники.

Для США такая энергетическая сделка стратегически важна, поскольку Вашингтон ищет новые рынки сбыта, чтобы расширить экспорт своих энергоресурсов.

Почему Венгрия стремится избежать санкций?