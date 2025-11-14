Что происходит с поставками российской нефти?

И это еще один пример того, как ограничения усложняют энергетическую торговлю Москвы, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Чтобы доставить нефть, (в северный Китай из арктических и балтийских портов России Северным морским путем) морские танкеры в этом году идут почти на три недели дольше, чем в прошлом году. В частности средняя продолжительность рейса – от загрузки до разгрузки – в этом году составляет около семи недель. Более того, несколько судов до сих пор не завершили доставку.

Обратите внимание! Все задействованные танкеры находятся под санкциями Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).

И эта продолжительность рейсов контрастирует с рейсами через Суэцкий канал. Именно они удлинились совсем незначительно. И большинство таких поставок осуществляют суда, которые не подпали под санкции США.

Задержки свидетельствуют о том, что меры США затрудняют торговлю российской нефтью, хотя и не останавливают ее,

– объяснили в Bloomberg.

Морские экспортные поставки российской сырой нефти в последние недели сократились. А в четверг Международное энергетическое агентство заявило, что санкции США составляют "значительный риск снижения" прогнозов по добыче в России.

В прошлом месяце Вашингтон добавил в черный список двух крупнейших производителей России, пытаясь заставить Москву прекратить войну. Это означает, что экспортеры, которые отвечают примерно за 70% поставок, а также большое количество танкеров, теперь находятся под санкциями.

Северный морской путь вдоль арктического побережья России должен обеспечивать более быструю доставку в северный Китай, чем обычный маршрут через Суэцкий канал. Использование северного маршрута фактически сокращает продолжительность путешествия из Мурманска вдвое и уменьшает расстояние от балтийских портов Приморск и Усть-Луга на 30%,

– говорится в материале.

С 18 поставок сырой нефти через Арктику в этом году – против 20 в прошлом году – 11 танкеров осуществили перегрузку "борт в борт" у тихоокеанского побережья России, не передавая сигналов своих цифровых транспондеров. Эта практика затрудняет отслеживание конечного пункта назначения грузов. Она также добавляет затрат и увеличивает время доставки.

Все танкеры, которые перевозили нефть через Арктику в этом году, находятся под санкциями США. Большинство также занесены в черные списки Великобритании и Европейского Союза.

Обратите внимание! Задержки и перегрузки похожи на те, с которыми сталкиваются немного танкеров под санкциями США, загружающих российскую нефть в тихоокеанском порту Козьмино. Однако остальные грузы разгружают в китайских портах.

Напомним, что Индия и Китай уже начали отменять заказы на российскую нефть. Причиной как раз стали санкции США против "Роснефти" и "Лукойла". Об этом пишет CNN.

Дело в том, что несоблюдение ограничений, которые ввели в Вашингтоне, может создать серьезные финансовые риски для китайских и индийских компаний. Как отмечает издание, вторичные санкции могут сделать невозможным их кредитование в банках США.

Индия и Китай вместе импортируют от 3,5 до 4,5 миллиона баррелей российской нефти в сутки. Но большая часть этого объема приходится на компании, попавшие под новые санкции.

Важно! Можно сказать, что влияние санкций Дональда Трампа на Россию, может "решиться" именно в странах Азии.

Что еще известно о влиянии санкций?