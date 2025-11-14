Що відбувається з поставками російської нафти?

І це ще один приклад того, як обмеження ускладнюють енергетичну торгівлю Москви, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Ще один наслідок атаки України на російські НПЗ: як змінились ціни на нафту сьогодні

Аби доставити нафту, (до північного Китаю з арктичних і балтійських портів Росії Північним морським шляхом) морські танкери цього року йдуть майже на три тижні довше, ніж торік. Зокрема середня тривалість рейсу – від завантаження до розвантаження – цьогоріч становить близько семи тижнів. Ба більше, кілька суден досі не завершили доставку.

Зверніть увагу! Усі задіяні танкери перебувають під санкціями Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC).

І ця тривалість рейсів контрастує з рейсами через Суецький канал. Саме вони подовжилися зовсім незначно. І більшість таких поставок здійснюють судна, які не підпали під санкції США.

Затримки свідчать про те, що заходи США ускладнюють торгівлю російською нафтою, хоча й не зупиняють її,

– пояснили у Bloomberg.

Морські експортні поставки російської сирої нафти останніми тижнями скоротилися. А в четвер Міжнародне енергетичне агентство заявило, що санкції США становлять "значний ризик зниження" прогнозів щодо видобутку в Росії.

Минулого місяця Вашингтон додав до чорного списку двох найбільших виробників Росії, намагаючись змусити Москву припинити війну. Це означає, що експортери, які відповідають приблизно за 70% постачань, а також велика кількість танкерів, тепер перебувають під санкціями.

Північний морський шлях уздовж арктичного узбережжя Росії має забезпечувати швидшу доставку до північного Китаю, ніж звичайний маршрут через Суецький канал. Використання північного маршруту фактично скорочує тривалість подорожі з Мурманська удвічі та зменшує відстань від балтійських портів Приморськ і Усть-Луга на 30%,

– йдеться у матеріалі.

З 18 поставок сирої нафти через Арктику цього року – проти 20 торік – 11 танкерів здійснили перевантаження "борт у борт" біля тихоокеанського узбережжя Росії, не передаючи сигналів своїх цифрових транспондерів. Ця практика ускладнює відстеження кінцевого пункту призначення вантажів. Вона також додає витрат і збільшує час доставки.

Усі танкери, які перевозили нафту через Арктику цього року, перебувають під санкціями США. Більшість також занесені до чорних списків Великої Британії та Європейського Союзу.

Зауважте! Затримки та перевантаження схожі на ті, з якими стикаються небагато танкерів під санкціями США, що завантажують російську нафту в тихоокеанському порту Козьміно. Однак рештою вантажі розвантажують у китайських портах.

Нагадаємо, що Індія та Китай вже почали скасовувати замовлення на російську нафту. Причиною якраз стали санкції США проти "Роснєфті" та "Лукойлу". Про це пише CNN.

Річ у тім, що недотримання обмежень, які ввели у Вашингтоні, може створити серйозні фінансові ризики для китайських та індійських компаній. Як зазначає видання, вторинні санкції можуть унеможливити їхнє кредитування в банках США.

Індія та Китай разом імпортують від 3,5 до 4,5 мільйона барелів російської нафти на добу. Але велика частка цього обсягу припадає на компанії, що потрапили під нові санкції.

Важливо! Можна сказати, що вплив санкцій Дональда Трампа на Росію, може "вирішитися "саме в країнах Азії.

Що ще відомо про вплив санкцій?