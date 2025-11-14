Атака 14 листопада стала однією з найбільших на російську нафтoекспортну інфраструктуру за останні місяці, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

Дивіться також Вперше був показаний пуск "Довгого Нептуна": аналітики вказали на цікаві деталі

Які наслідки мав удар по Новоросійську?

Ціни на нафту у світі зросли більш ніж на 2% через побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні.

Російська трубопровідна монополія "Транснафта" також була змушена призупинити постачання до Новоросійська, розповіли джерела Reuters.

Каспійський трубопровідний консорціум, який експортує казахстанську нафту через сусідній термінал Південна Озерєєвка, призупинив завантаження на кілька годин, а потім відновив його після скасування повітряної тривоги.

Довідка: Цього місяця консорціум планує експортувати 1,45 мільйона барелів на добу з терміналу Південна Озерєєвка, який розташований приблизно за 15 кілометрів на південний захід від Новоросійська.

Відомо, що поставки російської нафти через термінал "Шесхаріс" у Новоросійську становили 3,22 мільйона тонн – або 761 тисяча барелів на день – у жовтні. За перші 10 місяців року – 24,716 млн тонн.

У жовтні через Новоросійськ експортували 1,794 мільйона тонн нафтопродуктів, а загалом за січень – жовтень – 16,783 мільйона тонн.

За словами трьох джерел, українці влучили у два нафтові причали терміналу "Шесхаріс" – причали №1 та №1А, які обслуговують танкери вантажопідйомністю 40 000 і 140 000 тонн відповідно.

Двоє співрозмовників видання також повідомили, що під час атаки був уражений танкер Arlan під прапором Сьєрра-Леоне. Трьох поранених членів екіпажу пошкодженого судна, за даними місцевої влади, доставили до лікарні.

Охоплений вогнем порт у Новоросійську / Фото Exilenova+

Зверніть увагу! За даними моніторингових каналів, нічний удар по Новоросійську вивів з ладу важливі елементи нафтової перевалки. За фото можна припустити, що один із ударів припав на зону, де розташовані системи вимірювання об'єму та якості нафти, а також технологічні трубопроводи, якими сиру нафту подають із берегових резервуарів і насосних станцій до терміналів на пірсі. Вогнем охоплена велика частина об'єкта. Саме ці елементи є найбільш вразливими: якщо пошкоджені труби, естакади чи насосні лінії, робота з навантаження танкерів фактично зупиняється – навіть якщо резервуари цілі.

Що відомо про нічну атаку на Росію 14 листопада?