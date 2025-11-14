На відео можна побачити зовнішній вигляд пускової установки, яка зазнала сильних змін, передає 24 Канал із посиланням на Defense Express.

Як Україна вдосконалили "Довгі Нептуни"?

Р-360Л "Довгий Нептун" значно більший за стандартний Р-360 "Нептун", тому звичайна пускова для нього не підходить. Його довжина без прискорювача перевищує 6 метрів. Це приблизно на 1,5 метра більше за стандартну версію.

Також він став товщим: у центральній частині діаметр становить близько 50 сантиметрів замість 38 сантиметрів у звичайного "Нептуна".

Збільшився і розмах крил. Через це потрібна була нова пускова, що розміщує ракети у більших транспортно-пускових контейнерах (ТПК), які тепер мають прямокутну форму замість тубусоподібної.

Пускова встановлена на шасі Tatra 815-7 8х8, де деякі елементи за кабіною прибрали, збільшивши місце для ТПК, але кабіну залишили тією ж самою.

На відео видно, що на пусковій лише один або два ТПК, але це, скоріше, демонстрація заряджених контейнерів, а не максимального навантаження.

Порівняння "Довгого Нептуна" і звичайного "Нептуна" / Фото Defense Express

Що стосується удару по Новоросійську, у мережі з'явилося відео вибуху. OSINT-аналітики з CyberBoroshno геолокували місце як військову частину 1537-го зенітно-ракетного полку, ймовірно – позицію ЗРК С-400 або С-300.

Наразі є щонайменше три варіанти ракети "Нептун". Остання версія, яку показали, – "Пузатий Нептун" із характерними потовщеннями, ймовірно позначений як Р-360М.

Що відомо про нічну атаку "Нептунами" по Росії?