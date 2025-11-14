На видео можно увидеть внешний вид пусковой установки, которая претерпела сильные изменения, передает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Смотрите также Действительно ли "Кинжалы" можно задавить песней "Отец мой Бандера": в Defense Express объяснили

Как Украина усовершенствовали "Длинные Нептуны"?

Р-360Л "Длинный Нептун" значительно больше стандартного Р-360 "Нептун", поэтому обычная пусковая для него не подходит. Его длина без ускорителя превышает 6 метров. Это примерно на 1,5 метра больше стандартной версии.

Также он стал толще: в центральной части диаметр составляет около 50 сантиметров вместо 38 сантиметров у обычного "Нептуна".

Увеличился и размах крыльев. Из-за этого потребовалась новая пусковая, размещающая ракеты в более крупных транспортно-пусковых контейнерах (ТПК), которые теперь имеют прямоугольную форму вместо тубусообразной.

Пусковая установлена на шасси Tatra 815-7 8х8, где некоторые элементы за кабиной убрали, увеличив место для ТПК, но кабину оставили той же самой.

На видео видно, что на пусковой только один или два ТПК, но это, скорее, демонстрация заряженных контейнеров, а не максимальной нагрузки.

Сравнение "Длинного Нептуна" и обычного "Нептуна" / Фото Defense Express

Что касается удара по Новороссийску, в сети появилось видео взрыва. OSINT-аналитики из CyberBoroshno геолоцировали место как воинскую часть 1537-го зенитно-ракетного полка, вероятно – позицию ЗРК С-400 или С-300.

Сейчас есть как минимум три варианта ракеты "Нептун". Последняя версия, которую показали, – "Пузатый Нептун" с характерными утолщениями, вероятно обозначен как Р-360М.

Что известно о ночной атаке "Нептунами" по России?