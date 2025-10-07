Про це пише 24 Канал з посиланням на Defense Express. Це вже третя модифікація звичного "Нептуна".

Що відомо про ракету "Пузатий Нептун"?

Експерти зі зброї зазнчають, що "Пузатий Нептун" – це цікаве та навіть елегантне рішення. Міністр оборони України Денис Шмигаль показав міжнародним партнерам ракету Р-360 із потовщеннями на корпусі. Через це вона й отримала свою назву.

До неї українські виробники зброї випустили протикорабельну Р-360 та РК360Л ("Довгий Нептун").

Діаметр "Пузатого Нептуна", ймовірно, відповідає 38 сантиметрам, а розмах його розмах крил може сягати 4,5 метра. Потовщення, вірогідно, потрібні для палива – це конформні баки, за допомогою яких дальність польоту ракети буде більшою. Якщо "Пузатий Нептун" є модифікацією Р-360, то вона зможе летіти на 500 кілометрів.

До того ж розробники могли збільшити розмір бойової частини. У цій версії її вага може складати більш ніж 150 кілограмів.

На думку видання, Україна показала європейським партнерам всі версії "Нептуна", аби залучити інвестиції у виробництво цих ракет.

Бо той самий "Довгий Нептун" дійсно вийшов кращим за MdCN – єдину у Європі власну далекобійну крилату ракету,

– пояснили експерти.

Варто зазначити! "Довгий Нептун" було успішно випробувано під час атаки на Туапсе. Вона пролетіла близько тисячі кілометрів. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може збільшити виробництво ракет, що радше за все вплинуть на баланс сил у війні. Детальніше про цю ракету читайте в нашому матеріалі.

