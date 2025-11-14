Про такий цікавий момент йдеться у публікації американського військового журналіста Девіда Акса. Він поспілкувався з бійцями підрозділу РЕБ "Нічна варта". Ті розповіли, що успішно борються з аеробалістичними "Кинджалами" завдяки удосконаленому комплексу РЕБ "Ліма" та народній пісні, передає 24 Канал із посиланням на Defense Express.

Чи справді пісня "Батько наш Бандера" – дієва зброя проти "Кинджалів?

Коли ракета "Кинджал" наближається до українського міста чи об'єкта, замість нормального навігаційного сигналу вона чує "бойовий гімн". Збита з пантелику ракета відхиляється від маршруту й падає за сотні метрів від запланованої цілі. Йдеться не про "силу" пісні – це міг бути будь-який сигнал, навіть звичайний шум. Пісню "Батько наш Бандера" у цьому випадку використали лише як патріотичний елемент. Під дією оновленого українського комплексу РЕБ "Кинджал" втрачає свою точність. Це підтверджують супутникові знімки з району Старокостянтинова – там видно багато вирв від російських ракет, що "промахнулися".

У деяких випадках відхилення ракет "Кинджал" сягало 144 метрів, що свідчить про значні проблеми з точністю системи зброї / Супутникові кадри зі Старокостянтинова

Зверніть увагу! "Кинджал" – складна ракета. У неї є захищений від завад GPS-приймач, радіолокаційне наведення на фінальному етапі та інерціальна система на маршовій ділянці, тому придушити її сигнал непросто. Водночас підрозділ РЕБ "Нічна варта" вже зарекомендував себе як дуже результативний. А комплекс РЕБ "Ліма" активно використовують для боротьби з КАБами, тобто CRPA-антенами типу "Комета-М". Цей комплекс коштує близько 1,2 мільйона доларів і має достатню потужність, щоб збивати навігацію ракети Х-47М2 "Кинджал".

Щоб він міг працювати по "Кинджалу", "Ліму" спочатку доопрацювали – збільшили дальність і, головне, можливість діяти на великій висоті, адже ракета летить у верхніх шарах атмосфери.

Крім того, система може впливати не лише на супутникову навігацію, а й на радіолокаційне наведення ракети. Якщо заглушити обидва ці канали, у "Кинджала" залишається тільки інерціальна система, яка поступово накопичує помилки – чим далі летить ракета, тим менш точною вона стає.

Тому цілком реально, що українські комплекси РЕБ здатні спочатку "відрубувати" супутникову навігацію ракети, а потім і засліплювати її радар, змушуючи її промахнутися.

Водночас ефективність РЕБ залежить від того, як довго завади діють на ракету.

Саме тому "Кинджал", який пролітає над Україною понад 500 кілометрів на висоті близько 20 кілометрів, придушити технічно простіше, ніж "Іскандер", що летить коротшою дистанцією і дуже крутою траєкторією.

Росія сама знає про часті промахи своїх ракет. За оцінками бійців "Нічної варти", щоб модернізувати "Кинджал"", окупантам знадобиться 3 – 4 місяці. Це означає, що українські розробники мають такий самий час, щоб удосконалити свої комплекси РЕБ.

До слова, під час останньої масованої атаки 14 листопада ворог запустив три "Кинджали". Два з них вдалося знешкодити.

