Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний, зауваживши, що в такому випадку ракета української ППО просто пролітає ціль. Ворогу може легко та швидко змінити свої ракети.

Якою є нова небезпека атак?

Військовий експерт пояснив, що "Кинджал" – це продовження ракети "Іскандер", тобто її модернізація. Це, в принципі, та сама ракета, але вона запускається з літака. Ракета розганяється на початкових ділянках траєкторії до 10 – 12 швидкостей. Головним є те, що на кінцевих ділянках траєкторії у такої ракети є можливість маневрувати, змінювати свою траєкторію.

На кінцевих ділянках траєкторії і "Кинджал" і "Іскандер" летять приблизно на 3 швидкості звуку. В цьому є технічна проблема їх збиття. Для того, щоб їх збити, треба, щоб ракета ЗРК Patriot наздогнала цю ворожу ракету. Уявляєте, про яку швидкість мовиться? Ракета летить назустріч ракеті,

– сказав він.

Знаючи де приблизно розташовані ворожі пускові установки, коли летить ворожа ракета, її детектує радар комплексу. Комп'ютерна система розраховує траєкторію ворожої ракети, як вона буде далі летіти. Це треба зробити дуже швидко.

Коли ворожа ракета наближається на кінцеву ділянку траєкторії, Україна запускає свою ракету назустріч. У ракеті Patriot є геть невеличка боєголовка – до декількох сотень грамів. Вона підлітає дуже близько, а тоді або врізається прямо в "Іскандер", або вибухає десь поруч – в такий спосіб її знищує.



Зараз росіяни модифікують свої балістичні ракети так, що вони на кінцевих ділянках траєкторії маневрують для того, щоб збити установку нашої системи Patriot. Ракета ворожа нібито влетить на одну ціль, а наприкінці змінює траєкторію, а наша ракета вже не може наздогнати. Вона проходить повз і не знищує. Саме ці маневри на кінцевих ділянках траєкторії — це та сама модифікація, про яку наразі мовиться,

– наголосив Нарожний.

Військовий експерт додав, що більшість ракет Росії, якими вони нас обстрілюють, "з конвеєра". Це ракети, які окупанти виробили декілька місяців тому. Крім того, ракету модернізувати на землі особливої проблеми немає, якщо мовиться про зміну програмного забезпечення. З ракети дістають електроніку, перепрограмовують – і все. Не треба робити величезних модернізацій, щоб змінити програмне забезпечення цієї ракети.

