Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный, отметив, что в таком случае ракета украинской ПВО просто пролетает цель. Врагу может легко и быстро изменить свои ракеты.

Какова новая опасность атак?

Военный эксперт объяснил, что "Кинжал" – это продолжение ракеты "Искандер", то есть ее модернизация. Это, в принципе, та же ракета, но она запускается с самолета. Ракета разгоняется на начальных участках траектории до 10 – 12 скоростей. Главное, что, что на конечных участках траектории у такой ракеты есть возможность маневрировать, изменять свою траекторию.

На конечных участках траектории и "Кинжал" и "Искандер" летят примерно на 3 скорости звука. В этом есть техническая проблема их сбивания. Для того, чтобы их сбить, надо, чтобы ракета ЗРК Patriot догнала эту вражескую ракету. Представляете, о какой скорости говорится? Ракета летит навстречу ракете,

– сказал он.

Зная где примерно расположены вражеские пусковые установки, когда летит вражеская ракета, ее детектирует радар комплекса. Компьютерная система рассчитывает траекторию вражеской ракеты, как она будет дальше лететь. Это надо сделать очень быстро.

Когда вражеская ракета приближается на конечный участок траектории, Украина запускает свою ракету навстречу. В ракете Patriot есть совсем небольшая боеголовка – до нескольких сотен граммов. Она подлетает очень близко, а потом или врезается прямо в "Искандер", или взрывается где-то рядом – таким образом ее уничтожает.



Сейчас россияне модифицируют свои баллистические ракеты так, что они на конечных участках траектории маневрируют для того, чтобы сбить установку нашей системы Patriot. Ракета вражеская якобы влетит на одну цель, а в конце меняет траекторию, а наша ракета уже не может догнать. Она проходит мимо и не уничтожает. Именно эти маневры на конечных участках траектории - это та самая модификация, о которой сейчас говорится,

– подчеркнул Нарожный.

Военный эксперт добавил, что большинство ракет России, которыми они нас обстреливают, "с конвейера". Это ракеты, которые оккупанты произвели несколько месяцев назад. Кроме того, ракету модернизировать на земле особой проблемы нет, если говорится об изменении программного обеспечения. С ракеты достают электронику, перепрограммируют – и все. Не надо делать огромных модернизаций, чтобы изменить программное обеспечение этой ракеты.

Почему еще Украине трудно сбивать баллистические цели с Patriot?