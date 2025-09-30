Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в интервью BBC, передает 24 Канал.

Есть ли дефицит ракет для ПВО в Украине?

Иван Гаврилюк подтвердил, что Украине необходимы дополнительные зенитно-ракетные комплексы для защиты от российских атак. По его словам, Киев обратился к партнерам с просьбой как минимум о десяти системах средней дальности Patriot. Этот комплекс способен сбивать российские баллистические ракеты, включая гиперзвуковые "Кинжалами"

Усиление противовоздушной обороны Украины – это инвестиция в безопасность всей Европы,

– подчеркнул Гаврилюк.

На вопрос о дефиците ракет для систем ПВО, заместитель министра не ответил прямо. Но Гаврилюк отметил, что Patriot в Украине используют исключительно против баллистических целей. Это означает, что их не применяют против, например, крылатых ракет.

Он напомнил, что ранее президент США Дональд Трамп обещал передать Украине Patriot и даже озвучивал, что их может быть 17. Однако осталось непонятным, шла ли речь о целых системах, отдельные установки или ракеты. С тех пор никаких уточнений не поступало.

Генерал добавил, что "есть движение в этом направлении", но деталей не раскрыл. По словам Гаврилюка, Украина просит ракеты не только для ЗРК Patriot, но и для других систем ПВО. Это нужно, отметили в ведомстве, чтобы "распределять нагрузку между различными уровнями обороны и гарантировать резерв на случай увеличения интенсивности массированных ударов".

Что известно о передаче Patriot Украине?