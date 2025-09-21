Об этом 24 Каналу рассказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. По его словам, Соединенные Штаты не прекращали поддерживать Украину. Однако теперь все это происходит на коммерческой основе.
К теме Европа платит, США продают: WP раскрыл новую схему вооружения Украины
Передадут ли ЗРК Patriot Украине?
Как отметил Чаленко, еще несколько месяцев назад Трамп говорил о 17 Patriot для Украины. Также недавно этот вопрос актуализировали журналисты. Президент США сразу перешел на другую тему.
У меня впечатление, что Штатам сейчас надо самим найти ответ, где те 17 Patriot. Заказы на эти системы распланированы на годы вперед. А Штаты поставили приоритет для Украины. Была информация, что США задержат поставки этих систем Швейцарии из-за помощи Украине,
– отметил Чаленко.
Вряд ли Соединенные Штаты просто возьмут и оборвут передачу ЗРК Patriot для Украины. Сейчас все это происходит на коммерческой основе. И такие срывы будут серьезным ударом по имиджу США.
Могут ли быть задержки с Patriot?
- По данным издания The Atlantic, Соединенные Штаты якобы приостановили продажу систем ПВО Patriot для европейских стран. Это решение приняли из-за того, что США хотят пополнить собственные запасы.
- В июле Дональд Трамп заявил, что Штаты отправят 17 ЗРК Patriot для Украины. Недавно у него спросили, когда будут эти системы. Однако Трамп ушел от ответа.
- Европейские страны договорились, что будут оплачивать американское оружие для Украины. В частности Норвегия и Германия финансировали закупку двух Patriot для нашего государства.