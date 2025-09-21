Про це 24 Каналу розповів політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко. За його словами, Сполучені Штати не припиняли підтримувати Україну. Однак тепер все це відбувається на комерційній основі.

Чи передадуть ЗРК Patriot Україні?

Як наголосив Чаленко, ще кілька місяців тому Трамп говорив про 17 Patriot для України. Також нещодавно це питання актуалізували журналісти. Президент США одразу перейшов на іншу тему.

У мене враження, що Штатам зараз треба самим знайти відповідь, де ті 17 Patriot. Замовлення на ці системи розплановані на роки вперед. А Штати поставили пріоритет для України. Була інформація, що США затримають поставки цих систем Швейцарії через допомогу Україні,

– зазначив Чаленко.

Навряд чи Сполучені Штати просто візьмуть і обірвуть передачу ЗРК Patriot для України. Зараз все це відбувається на комерційній основі. І такі зриви будуть серйозним ударом по іміджу США.

Чи можуть бути затримки з Patriot?