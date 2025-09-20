Вероятно, Вашингтон намерен пополнить собственные запасы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журнал The Atlantic.

Что известно о решении США?

Собеседники издания рассказали, что первым признаком изменения подхода США стала готовность Дании приобрести системы противовоздушной обороны Patriot, которые способны перехватывать даже баллистические ракеты.

Отмечается, что в течение нескольких недель американские и французские переговорщики старательно добивались подписания соглашения, но Пентагон неожиданно потерял к нему интерес, когда дедлайн приблизился.

Мы не могли понять почему. Казалось, все очевидно, но им это просто не было интересно,

– говорит один из подрядчиков, ознакомленный с обсуждениями.

По словам источников, в телефонном разговоре подрядчика с Госдепартаментом, заместитель помощника министра обороны США Элбридж Колби заявил, что он не верит в ценность некоторых продаж оружия Европе.

Согласно обнародованной информации, ему не нравится идея продавать системы Patriot Дании из-за недостатка соответствующих систем, и они должны быть зарезервированы для использования в случае необходимости США.

Но речь идет не только о Дании. Пишут, что действующие и экс-представители администрации сообщили о признании Пентагоном некоторых видов вооружения дефицитными, из-за чего и блокируют запросы со стороны Европы.

Источники не уточняют, сколько продлится блокирование продажи ЗРК Patriot, какое вооружение есть в списке и может ли он расшириться. Впрочем, известно, что исключения в продаже этих видов оружия будут предоставляться крайне редко.

Отмечают, что США имеют лишь около 25% перехватчиков, необходимых для реализации намерений Пентагона. Об этом говорят чиновники оборонного ведомства, поэтому это не первые беспокойства по поводу недостатка Patriot.

Есть ли у Европы идеи по этому поводу?

The Atlantic отмечает, что европейские страны не имеют альтернативы этим системам. В связи с этим Patriot остаются крайне ценными на континенте, который недавно понял и оценил риски воздушных атак.

Если блокирование поставок системы будет долговременной, есть риск создания новых расколов с союзниками, ослабление их обороны во время, когда Россия представляет непосредственную угрозу, и уменьшить военное влияние США на континенте,

– говорится в статье.

Скорее всего такое изменение приоритетов поставок приведет к потере миллиардов долларов, сокращению рабочих мест в оборонной промышленности, а также ограничению производства и остановке разработок и исследований.

Предполагают, что администрация Дональда Трампа готова отдать приоритет пополнению американских запасов над отношениями с давними союзниками. Но такое решение вряд ли приняли бы без оценки ведомств.

Издание констатирует, что несколько стран Европы ранее отправили часть своего лучшего вооружения Украине для ее защиты. И уже для восстановления собственных запасов они покупали американское оружие.

Отмечается, что война в Украине истощила запасы в США и Европе, из-за чего начались обсуждения относительно того, как лучше восстановить оборонно-промышленную базу. Одной из самых востребованных стала Patriot.

Журналисты пишут, что использование этой системы в войне против России и Израилем на Ближнем Востоке, только усилило беспокойство относительно запасов и привело к нынешнему блокированию экспорта со стороны США.

Заместитель министра обороны США по закупкам в администрации Байдена Кара Аберкромби считает, что даже если это только замедление, союзники неизбежно начнут обращаться к другим поставщикам.

Если вы европейская страна, которая очень обеспокоена возможностью попадания российских ракет или дронов в ваше воздушное пространство, вы хотите убедиться, что имеете достаточный запас перехватчиков. И если вам говорят, что нынешнее ожидание в два года теперь станет пятилетним, вы будете очень мотивированы искать другие варианты,

– добавила она.

