Про це повідомив перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтерв'ю BBC, передає 24 Канал.

Чи є дефіцит ракет для ППО в Україні?

Іван Гаврилюк підтвердив, що Україні необхідні додаткові зенітно-ракетні комплекси для захисту від російських атак. За його словами, Київ звернувся до партнерів із проханням щонайменше про десять систем середньої дальності Patriot. Цей комплекс здатен збивати російські балістичні ракети, включно з гіперзвуковими "Кинджалами"

Посилення протиповітряної оборони України – це інвестиція в безпеку всієї Європи,

– наголосив Гаврилюк.

На запитання про дефіцит ракет для систем ППО, заступник міністра не відповів прямо. Але Гаврилюк зазначив, що Patriot в Україні використовують виключно проти балістичних цілей. Це означає, що їх не застосовують проти, наприклад, крилатих ракет.

Він нагадав, що раніше президент США Дональд Трамп обіцяв передати Україні Patriot і навіть озвучував, що їх може бути 17. Проте залишилося незрозумілим, чи йшлося про цілі системи, окремі установки чи ракети. З того часу жодних уточнень не надходило.

Генерал додав, що "є рух у цьому напрямку", але деталей не розкрив. За словами Гаврилюка, Україна просить ракети не лише для ЗРК Patriot, а й для інших систем ППО. Це потрібно, зазначили у відомстві, щоб "розподіляти навантаження між різними рівнями оборони та гарантувати резерв на випадок збільшення інтенсивності масованих ударів".

Що відомо про передачу Patriot Україні?