Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, відзначивши нещодавно атаку по Саратовському НПЗ та низку успішних ударів по тимчасово окупованому Криму. Україні вдається системно тиснути на ворога.

Чим особлива атака в ніч на 28 листопада?

Як наголосив Світан, не дарма Сили оборони атакували саме Саратовський НПЗ. Він розташований не так далеко від аеродрому "Енгельс-2", де розташована стратегічна авіація ворога, за допомогою якої запускають ракети по Україні. Також туди нещодавно перемістили низку тактичної авіації – Су-34, Су-35.

Для нас важливо добратися до спеціальної інженерної служби, яка обслуговує ракети. Також до складів паливно-мастильних матеріалів, паливо до яких постачають саме з Саратовського НПЗ. Це була комплексна атака,

– зазначив Світан.

Не менш важливим був удар по аеродрому "Саки", де вдалося знищити низку різних об'єктів. Зокрема там вибили низку об'єктів ППО, ангар з безпілотниками "Форпост" та "Оріон", командно-диспетчерський пункт тощо.

Складність цієї операції продемонструвала, що їх почали виконувати толкові авіаційні спеціалісти. Спершу був удар по теплоелетростанції, яка живить обладнання на аеродромі. Потім добралися до ППО, а вже далі вдарили по місцю зберігання безпілотників. Це добре підготовлена операція,

– сказав Світан.

