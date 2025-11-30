Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив недавно атаку по Саратовскому НПЗ и ряд успешных ударов по временно оккупированному Крыму. Украине удается системно давить на врага.

Чем особенна атака в ночь на 28 ноября?

Как отметил Свитан, не зря Силы обороны атаковали именно Саратовский НПЗ. Он расположен не так далеко от аэродрома "Энгельс-2", где расположена стратегическая авиация врага, с помощью которой запускают ракеты по Украине. Также туда недавно переместили ряд тактической авиации – Су-34, Су-35.

Для нас важно добраться до специальной инженерной службы, которая обслуживает ракеты. Также к складам горюче-смазочных материалов, топливо к которым поставляют именно с Саратовского НПЗ. Это была комплексная атака,

– отметил Свитан.

Не менее важным был удар по аэродрому "Саки", где удалось уничтожить ряд различных объектов. В частности там выбили ряд объектов ПВО, ангар с беспилотниками "Форпост" и "Орион", командно-диспетчерский пункт и т.д.

Сложность этой операции продемонстрировала, что их начали выполнять толковые авиационные специалисты. Сначала был удар по теплоэлетростанции, которая питает оборудование на аэродроме. Затем добрались до ПВО, а уже дальше ударили по месту хранения беспилотников. Это хорошо подготовленная операция,

– сказал Свитан.

