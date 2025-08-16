Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма в эфире Fox News, цитирует Clash Report.

При каком условии война в Украине может закончиться до Рождества?

Линдси Грэм отметил, что война России против Украины может закончиться задолго до 25 декабря, то есть до Рождества, если состоится встреча Трампа с Зеленским и Путиным.

В противном случае, по мнению республиканца, Россию могут ждать серьезные последствия.

Если встреча не состоится, я думаю, что президент Трамп может нанести серьезные последствия Путину и тем, кто покупает его нефть и газ,

– сказал Грэм.

Линдси Грэм предположил, при каком условии война может закончиться до Рождества / Видео с аккаунта Clash Report в соцсети Х

US Senator Lindsey Graham:



Война будет иметь почетный и справедливый конец до Рождества, если Путин встретится с Трампом и Зеленским.



Если этой встречи не произойдет, Трампу придется применить суровые последствия. pic.twitter.com/8EDtEiLfCR - Clash Report (@clashreport) 16 августа, 2025 г

К слову, Дональд Трамп также предположил, что его встреча с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным может состояться довольно скоро. Однако конкретных временных границ президент США не очерчивал.

15 августа американский лидер имел личную встречу с российским диктатором на Аляске. Трамп оценил саммит с Путиным на "10 из 10", хотя встреча длилась всего 5 часов, а также был отменен совместный обед и расширенные консультации.