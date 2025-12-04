Ключевое за сегодня: ситуация на фронте, новости из тыла, международные заявления и сообщения о последствиях последних российских ударов – читайте в материале 24 Канала.

Что происходит в Украине и мире 4 декабря?

06:18, 4 декабря

БпЛА атаковали Орел в России

По предварительным данным, российская ПВО пыталась отразить атаку неизвестных беспилотников. В частности, в северной и центральной части города Орел прогремело до 10 взрывов.

В телеграм-каналах уже появились видео с последствиями прилетов. Вероятно, на них видно дым и возгорание возле местной ТЭЦ.

06:17, 4 декабря

Российские дроны атаковали Одессу

В ночь на 4 декабря российские дроны атаковали Одессу. Впоследствии СМИ сообщили о пожаре в городе.

В части Пересыпского района пропал свет из-за локальной аварии в сети,
– добавили энергетики.

По данным ДТЭК, специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения. Однако ремонтные работы из-за вероятного удара по подстанции могут длиться почти 3 суток – до вечера 6 декабря.

06:14, 4 декабря

Когда и где состоится следующая встреча Уиткоффа и Кушнера с Умеровым?

По данным СМИ, встреча Рустема Умерова, Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера якобы состоится в четверг, 4 декабря, в Майами.

Накануне глава МИД Андрей Сибига также подтвердил, что украинская делегация получила приглашение посетить США.