Ключевое за сегодня: ситуация на фронте, новости из тыла, международные заявления и сообщения о последствиях последних российских ударов – читайте в материале 24 Канала.
Читайте также Самый тяжелый месяц в 2025 году и битвы сразу за 9 ключевых городов: как изменилась линия фронта за неделю
Что происходит в Украине и мире 4 декабря?
БпЛА атаковали Орел в России
Российские дроны атаковали Одессу
– добавили энергетики.
Когда и где состоится следующая встреча Уиткоффа и Кушнера с Умеровым?
По предварительным данным, российская ПВО пыталась отразить атаку неизвестных беспилотников. В частности, в северной и центральной части города Орел прогремело до 10 взрывов.
В телеграм-каналах уже появились видео с последствиями прилетов. Вероятно, на них видно дым и возгорание возле местной ТЭЦ.
В ночь на 4 декабря российские дроны атаковали Одессу. Впоследствии СМИ сообщили о пожаре в городе.
В части Пересыпского района пропал свет из-за локальной аварии в сети,
По данным ДТЭК, специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения. Однако ремонтные работы из-за вероятного удара по подстанции могут длиться почти 3 суток – до вечера 6 декабря.
По данным СМИ, встреча Рустема Умерова, Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера якобы состоится в четверг, 4 декабря, в Майами.
Накануне глава МИД Андрей Сибига также подтвердил, что украинская делегация получила приглашение посетить США.