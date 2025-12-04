Ключове за сьогодні: ситуація на фронті, новини з тилу, міжнародні заяви та повідомлення про наслідки останніх російських ударів – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Читайте також Найважчий місяць у 2025 році й битви одразу за 9 ключових міст: як змінилася лінія фронту за тиждень
Що відбувається в Україні та світі 4 грудня?
За попередніми даними, російська ППО намагалася відбити атаку невідомих безпілотників. Зокрема, у північній і центральній частині міста Орел прогриміло до 10 вибухів. У телеграм-каналах уже з'явилися відео з наслідками прильотів. Ймовірно, на них видно дим і загоряння біля місцевої ТЕЦ. В ніч на 4 грудня російські дрони атакували Одесу. Згодом ЗМІ повідомили про пожежу в місті. У частині Пересипського району зникло світло через локальну аварію в мережі, За даними ДТЕК, фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Проте ремонтні роботи через ймовірний удар по підстанції можуть тривати майже 3 доби – до вечора 6 грудня. За даними ЗМІ, зустріч Рустема Умєрова, Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера нібито відбудеться в четвер, 4 грудня, в Маямі. Напередодні очільник МЗС Андрій Сибіга також підтвердив, що українська делегація отримала запрошення відвідати США.
БпЛА атакували Орел у Росії
Російські дрони атакували Одесу
– додали енергетики.
Коли і де відбудеться наступна зустріч Віткоффа й Кушнера з Умєровим?
За попередніми даними, російська ППО намагалася відбити атаку невідомих безпілотників. Зокрема, у північній і центральній частині міста Орел прогриміло до 10 вибухів.
У телеграм-каналах уже з'явилися відео з наслідками прильотів. Ймовірно, на них видно дим і загоряння біля місцевої ТЕЦ.
В ніч на 4 грудня російські дрони атакували Одесу. Згодом ЗМІ повідомили про пожежу в місті.
У частині Пересипського району зникло світло через локальну аварію в мережі,
За даними ДТЕК, фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Проте ремонтні роботи через ймовірний удар по підстанції можуть тривати майже 3 доби – до вечора 6 грудня.
За даними ЗМІ, зустріч Рустема Умєрова, Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера нібито відбудеться в четвер, 4 грудня, в Маямі.
Напередодні очільник МЗС Андрій Сибіга також підтвердив, що українська делегація отримала запрошення відвідати США.