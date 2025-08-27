Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Що відомо про нову атаку на енергетику?

Як повідомили у компанії, ворог зруйнував будівлю збагачувальної фабрики ДТЕК на Донеччині. Обладнання серйозно пошкоджено.

Робота фабрики наразі повністю паралізована. Її збагачувальні потужності непридатні до роботи,

– повідомили у ДТЕК.

Працівники, які в момент удару були зміні, вціліли. Пожежу вдалося приборкати.

У ДТЕК зазначили, що це не перша масштабна атака по цьому підприємству, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію України.