Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики України. Ця станція є надзвичайно важливою для України та поставок природного газу в Україну.

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Чим важливий об'єкт ГТС?

Ця компресорна станція була задіяна в рамках маршруту, який поєднує грецькі LNG-термінали з газосховищами України через Трансбалканський газопровід, та по якому поставляли LNG зі США та тестові обсяги газу Азербайджану.

Сьогодні ж уночі обладнання, яке забезпечує ці поставки, було атаковано десятками ударних безпілотників. Це російський удар суто по цивільній інфраструктурі, цілеспрямовано проти енергетики та водночас проти відносин з Азербайджаном, США та партнерами в Європі, проти нормального життя українців та всіх європейців,

– ідеться у повідомленні.