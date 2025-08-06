Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Ізмаїльську районну державну адміністрацію.

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Що відомо про обстріл окупантів?

В Ізмаїльській районній державній адміністрації розповіли про нічний обстріл ворога. Згідно з даними адміністрації, російські окупанти вкотре атакували обʼєкти цивільної інфраструктури.

На щастя, обійшлося без постраждалих і руйнувань житлових будинків,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч проти 6 серпня росіяни вкотре атакували українські міста. Повітряна тривога лунала у низці регіонів. Про ударні безпілотники в Одеській області Повітряні сили повідомляли близько 00:21. Вони рухалися в напрямку Татарбунарів/Ізмаїла.

Ворог атакував дронами з акваторії Чорного моря. Також відомо, що загроза застосування ворожих безпілотників була у Миколаївській області. Крім цього, Повітряні сили розповідали про ударний БпЛА на Полтавщині в напрямку Кіровоградської області.