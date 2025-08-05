Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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21:59, 5 серпня

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21:14, 5 серпня

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20:55, 5 серпня

Ударний БпЛА на межі Харківської та Дніпропетровської областей в напрямку Полтавщини.