Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Куди рухаються "Шахеди"?
В районі Полтави фіксують ворожий БпЛА. В Повітряних силах повідомили про ударний БпЛА на Полтавщині в напрямку Кіровоградської області. Ударний БпЛА на межі Харківської та Дніпропетровської областей в напрямку Полтавщини.21:59, 5 серпня21:14, 5 серпня20:55, 5 серпня
В районі Полтави фіксують ворожий БпЛА.
В Повітряних силах повідомили про ударний БпЛА на Полтавщині в напрямку Кіровоградської області.
Ударний БпЛА на межі Харківської та Дніпропетровської областей в напрямку Полтавщини.