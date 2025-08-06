Про це пише 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.
Дивіться також "Військового сенсу – нуль": Зеленський назвав мету удару по базі відпочинку під Запоріжжям
Президент України відреагував на російський удар по цивільній інфраструктурі в Ізмаїльському районі Одеської області. Він заявив, що окупанти свідомо вдарили по підготовці до опалювального сезону.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.
Дивіться також "Військового сенсу – нуль": Зеленський назвав мету удару по базі відпочинку під Запоріжжям