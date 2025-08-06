База відпочинку не мала жодного військового значення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на президента України Володимира Зеленського у телеграмі.

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Якою була мета удару по базі відпочинку на Запоріжжі?

Внаслідок російського удару по базі відпочинку під Запоріжжям 2 людей загинули, ще 12 постраждали. Це зокрема 2 дітей, один з них перебуває у важкому стані.

Володимир Зеленський висловив свої співчуття родинам та близьким загиблих.

Військового сенсу в цьому ударі – нуль. Лише жорстокість, щоб залякати,

– заявив він.

Зазначимо, що з бази відпочинку евакуювали усіх відвідувачів та поранених, ДСНС ліквідовують займання на відкритій території. Загалом внаслідок удару зруйновано 9 відпочинкових будиночків.