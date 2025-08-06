База отдыха не имела никакого военного значения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в телеграмме.

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Какой была цель удара по базе отдыха возле Запорожья?

В результате российского удара по базе отдыха под Запорожьем 2 человека погибли, еще 12 пострадали. Это в частности 2 детей, один из них находится в тяжелом состоянии.

9 человек находятся в медицинских учреждениях в тяжелом и среднем состояниях.

Владимир Зеленский выразил свои соболезнования семьям и близким погибших.

Военного смысла в этом ударе – ноль. Только жестокость, чтобы запугать,

– заявил он.

Отметим, что с базы отдыха под Запорожьем эвакуировали всех посетителей и раненых, ГСЧС ликвидируют возгорание на открытой территории. В целом в результате удара разрушено 9 домиков для отдыха.