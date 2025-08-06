Для ударов россияне использовали авиабомбы, БпЛА, РСЗО и артиллерию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Смотрите также Серия взрывов прогремела в Запорожье, есть разрушения и пострадавшие

Какие последствия обстрелов Запорожья?

За минувшие сутки россияне 567 раз обстреляли 16 населенных пунктов Запорожской области различными средствами поражения.

На данный момент известно о 2 погибших. Еще 12 человек получили ранения, в том числе 4 детей. В больницу направлено 5 человек в тяжелом и среднем состоянии.

Поступило 15 сообщений о разрушении квартир, нежилых зданий, частных домов, складских помещений, сельхозтехники,

– сообщил Федоров.

Позже он уточнил, что повреждены по меньшей мере девять зданий.

6 авиабомб враг сбросил на Заречное, Гуляйполе, Малиновку, Ольговку и Новоандреевку.

Враг использовал 394 БпЛА различных модификаций для атак на Беленькое, Юрковку, Степногорск, Каменское, Гуляйполе, Малиновку, Щербаки, Новоданиловку, Красную Криницу, Малую Токмачку и Волшебное.

С РСЗО оккупанты 6 раз накрыли Плавни, Приморское, Малую Токмачку и Новоданиловку.

Нанесен 161 артиллерийский удар по территории Каменского, Гуляйполя, Малиновки, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новоандреевки.