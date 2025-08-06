Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя областной военной администрации Ивана Федорова.
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Россияне атаковали Запорожскую область с помощью управляемых авиационных бомб. Из-за этого в регионе прогремели взрывы в среду, 6 августа.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя областной военной администрации Ивана Федорова.
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