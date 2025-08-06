Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя областной военной администрации Ивана Федорова.

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Что известно о взрывах в Запорожье?